Более 162 тысяч человек посетили выставки о войне в столичных МФЦ

В 20 центрах госуслуг недавно открыли новую экспозицию, посвященную обороне Москвы. Выставки посетили уже более 162 тысяч человек, сообщает официальный сайт мэра столицы.

Самой популярной оказалась экспозиция центра госуслуг районов Северное и Южное Тушино. Ее посетили более 14 тысяч человек. На втором месте - центр района Митино (свыше 13 тысяч посетителей). На третьей позиции - центр госуслуг районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино (более 12 тысяч человек).

На выставках можно увидеть письма с фронта, фотографии и дневники военных лет, личные вещи фронтовиков.