Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России

Меньше всего времени на выплату ипотеки при покупке однокомнатный квартиры на вторичном рынке потребуется в Челябинской области - только два года восемь месяцев. На втором месте - Красноярский край, где полностью расплатиться с ипотекой можно за три года. Третье место занимает Пермский край: срок выплаты составит три года и три месяца. Соответствующие расчеты провели в сервисе Авито Недвижимость, где сопоставились среднюю зарплату в регионах и стоимость квартиры.

Так, в Челябинске, однушка в среднем стоит в среднем один миллион рублей, а зарплата жителей составляет 33,5 тысячи рублей. Поэтому сроки выплаты ипотеки столь небольшие.

По данным исследования, дольше всего тянуть ипотеку придется жителям столицы. В Москве однокомнатные квартиры на вторичном рынке продаются в два раза дороже, чем в целом по России, поэтому выплаты ипотеки могут занять в среднем 24 года.

В отличие от столицы, в Санкт-Петербурге на то, чтобы закрыть вопрос с выплатой ипотеки потребуется в два раза меньше времени, примерно 10 лет. Столько же времени будут выплачивать ипотеку жители Крыма. Далее по списку следует Московская область (без учета Москвы), где при наличии среднего по региону ежемесячного дохода в 51 100 рублей, на выплату уйдет семь лет. Более шести лет потребуется жителям Краснодарского края и Калининградской области.

В ноябре средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке в России составила 3,5 миллиона рублей, а средняя зарплата - почти 40 тысяч рублей в месяц. Закрыть ипотеку российская семья сможет в среднем за 10 лет и 6 месяцев, в случае если на эти цели будет полностью отведен доход одного человека (заработная плата в месяц) и имеется первоначальный взнос в размере 10 процентов от стоимости квартиры.