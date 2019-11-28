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28.11.2019 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мэрия Москвы отсудила у Зураба Церетели 29 миллионов

Текст: Сергей Бабкин

Заслуженного скульптора и художника Зураба Церетели обязали выплатить столичной мэрии около 29 миллионов рублей. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, рассмотрев иск департамента городского имущества, передает РИА Новости.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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На процессе председательствовала судья Кристина Хабарова. Общая сумма, которую теперь должен выплатить индивидуальный предприниматель Церетели, составляет 28, 986 миллиона рублей. Это неустойка за несвоевременную арендную плату за городской участок на Авиамоторной улице.

Отметим, что спор между властями столицы и Церетели возник из-за 55-миллионного долга за аренду земли: художник и по совместительству предприниматель не платил за нее почти три года. За это время набежала серьезная неустойка - более 33 миллионов рублей. Пока шел суд, Церетели полностью выплатил основной долг, а размер пени пересчитали.

У сторон есть месяц, чтобы обжаловать решение суда. Если этого не будет сделано, оно вступит в законную силу.

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