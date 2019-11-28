Мосгорсуд освободил дворника от долга в 2 млрд рублей

В 2016 году в Дорогомиловский суд с иском обратился конкурсный управляющий АСВ. Он указал, что банк в свое время выдал столичной фирме "Реалити Плюс" долларовый кредит, который та не вернула. Истец просил солидарно взыскать с компании и ее гендиректора Светланы Бодровой сумму долга, а также начисленные проценты и неустойку. Всего на сумму в 32,2 млн. долларов. Бодрова, как оказалось, являлась поручителем по этому кредиту.
Ответчики на слушания не явились, и тогда судья Марина Бунина приняла заочное решение в пользу АСВ, удовлетворив требования истца в полном объеме.
Широкий резонанс эта история приобрела в августе текущего года, после того как судебные приставы наведались на работу к Бодровой с исполнительными документами. Согласно бумагам, она должна была заплатить 1,82 млрд рублей (долг по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда), а также исполнительский сбор в 127,42 млн рублей. В общей сложности почти 2 млрд рублей.
47-летняя женщина работала дворником на одном из предприятий ЖКХ в подмосковном Воскресенске. Сама Бодрова утверждает, что поехала устраиваться курьером в столичную фирму. Дело было в сентябре 2014 года. Вместо обсуждения вакансии неизвестные люди отвезли ее к нотариусу, где женщину оформили соучредителем и гендиректором "Реалити Плюс". А затем мошенники взяли в банке кредит, заключив от ее имени договор поручительства. Со слов Бодровой, за согласие участвовать в сделке ей заплатили всего 2 тысячи рублей.
Чтобы погасить назначенный судом долг, Бодровой с ее зарплатой дворника в 15 тысяч нужно было бы работать 260 тысяч лет. Впрочем работодатель, узнав о долге, тут же уволил ее с должности дворника. При этом Бодрова до сих пор числится генеральным директором ООО "Реалити Плюс".
Супруг Светланы Бодровой ранее рассказал, что его жена - не единственная пострадавшая, ему известно о 16 гражданах, пострадавших по такой же мошеннической схеме.
Но в итоге Мосгорсуд отменил заочное решение Дорогомиловского суда Москвы. Апелляционной инстанцией принято новое решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.
* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"