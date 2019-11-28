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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Расписалась не глядя

Мосгорсуд освободил дворника от долга в 2 млрд рублей
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8028)
Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции, наложившей взыскание размером в почти 2 млрд рублей на подмосковного дворника. Оказалось, что женщину при трудоустройстве некие лица попросили подписать договор, согласно которому она оказалась гендиректором ООО "Реалити Плюс". Позднее мошенники оформили на это юридическое лицо кредит в "Судостроительном банке". Банк обанкротился, тогда Агентство по страхованию вкладов (АСВ) попыталось взыскать сумму кредита. Претензии направили в том числе к гендиректору компании.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2016 году в Дорогомиловский суд с иском обратился конкурсный управляющий АСВ. Он указал, что банк в свое время выдал столичной фирме "Реалити Плюс" долларовый кредит, который та не вернула. Истец просил солидарно взыскать с компании и ее гендиректора Светланы Бодровой сумму долга, а также начисленные проценты и неустойку. Всего на сумму в 32,2 млн. долларов. Бодрова, как оказалось, являлась поручителем по этому кредиту.

Ответчики на слушания не явились, и тогда судья Марина Бунина приняла заочное решение в пользу АСВ, удовлетворив требования истца в полном объеме.

Широкий резонанс эта история приобрела в августе текущего года, после того как судебные приставы наведались на работу к Бодровой с исполнительными документами. Согласно бумагам, она должна была заплатить 1,82 млрд рублей (долг по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда), а также исполнительский сбор в 127,42 млн рублей. В общей сложности почти 2 млрд рублей.

Фото: iStock
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47-летняя женщина работала дворником на одном из предприятий ЖКХ в подмосковном Воскресенске. Сама Бодрова утверждает, что поехала устраиваться курьером в столичную фирму. Дело было в сентябре 2014 года. Вместо обсуждения вакансии неизвестные люди отвезли ее к нотариусу, где женщину оформили соучредителем и гендиректором "Реалити Плюс". А затем мошенники взяли в банке кредит, заключив от ее имени договор поручительства. Со слов Бодровой, за согласие участвовать в сделке ей заплатили всего 2 тысячи рублей.

Чтобы погасить назначенный судом долг, Бодровой с ее зарплатой дворника в 15 тысяч нужно было бы работать 260 тысяч лет. Впрочем работодатель, узнав о долге, тут же уволил ее с должности дворника. При этом Бодрова до сих пор числится генеральным директором ООО "Реалити Плюс".

Супруг Светланы Бодровой ранее рассказал, что его жена - не единственная пострадавшая, ему известно о 16 гражданах, пострадавших по такой же мошеннической схеме.

Но в итоге Мосгорсуд отменил заочное решение Дорогомиловского суда Москвы. Апелляционной инстанцией принято новое решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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