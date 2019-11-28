Москвичи выбрали благоустроенные парки

Участники проекта "Активный гражданин" выбрали лучшие по благоустройству парки Москвы. Лидерами голосования стали обустроенные в прошлом году "Ходынское поле", "Южное Бутово", "Академический" и парки 850-летия Москвы и усадьбы Люблино.

За победу боролись зеленые зоны, улучшенные в течение последних трех лет, включая нынешний год. На первом этапе выбирали парк, который собирались оценить, на втором ставили оценку результатам его благоустройства.

По данным портала "Активный гражданин", в голосовании приняли участие 179,3 тыс. человек. Большинство из них (90,63 процента) положительно отозвались о проделанных работах. 7,06 процента поставили оценку "хорошо" и поделились своими предложениями. Только 2,31 процента человек не понравилось проведенное благоустройство.

Так, за парк "Ходынское поле" проголосовали 11 тысяч человек, отметив необычный дизайн детской площадки, стилизованный под аэропорт. Около 10 тысяч москвичей поставили высокий балл парку 850-летия Москвы за обилие пешеходных и велодорожек, а также необычный дизайн детской площадки, сделанной в виде фрегата. Реконструкция парка "Люблино" понравилась 9 тысячам человек, здесь благоустроили набережную, создали дополнительные пешеходные дорожки и детские площадки. Его изюминкой стали качели, где одновременно могут находиться более 20 человек.