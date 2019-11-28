Москву украсят к Новому году до середины декабря

Все работы по украшению Москвы к Новому году завершатся до 16 декабря. К этому времени поставят новогодние ели, подключат праздничную иллюминацию, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, праздничную атмосферу создадут в каждом округе столицы. Всего установят более 4 тысяч световых и объемно-декоративных конструкций.

Так, на Поклонной горе вновь зажжется самый большой в мире музыкальный мультимедийный елочный шар высотой 20 метров. Новогодний шар высотой 11 метров появится и на площади перед зданием Большого театра. Его будут окружать световые арки, оформленные в узорном стиле "скань".

В парке "Зарядье" празднично оформят полюбившийся москвичам и гостям столицы "парящий" мост, где создадут декоративные зоны в стилистике сказочного зимнего леса. Новым элементом оформления станет световая конструкция "Поле света", которая представляет собой множество световых шаров на ножках, создающих впечатление "живого" светового ковра цветов.

На ВДНХ украсят не только входные группы, но и территорию самой выставки: здесь развесят большие новогодние шары и стилизованные колонны, поставят ажурные световые арки. У павильона №1 появятся огромные часы "Время Рождества", под которыми в новогоднюю ночь можно будет загадать желание.

"Подарок жителям города подготовили и предприятия Комплекса городского хозяйства Москвы: в этом году впервые установят ели, украшенные корпоративной символикой коммунальных предприятий ресурсоснабжающих компаний города, - сообщил Петр Бирюков.

Всего в районах столицы появятся более 300 искусственных елей, а самая высокая (30 метров) украсит Лубянскую площадь. Вместе с праздничными конструкциями они будут установлены на въездах в город и транспортных узлах, а также в пешеходных зонах. В местах массовых гуляний разместятся тоннели, фотозоны, конструкции в виде крупных цифр "2020", различных сказочных персонажей и новогодних символов.

На городских билбордах, остановочных павильонах и других рекламных носителях разместят 1600 поздравительных плакатов. На медиафасадах, расположенных на Новом Арбате и Тверской, будут транслироваться праздничные видеоролики.

"В период новогодних праздников службы энергетического комплекса Москвы планируют работать в усиленном режиме для предотвращения и оперативного устранения неисправностей электросетевого хозяйства", - подчеркнул Петр Бирюков.