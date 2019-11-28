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28.11.2019 / 12:56
Текст: Сергей Бабкин

На дорогах Москвы появится "ледяной панцирь"

Фото: istock
Фото: istock

В ближайшие выходные на дорогах и тротуарах Москвы появится "ледяной панцирь". Так метафоричного в центре погоды "Фобос" назвали гололедицу, которую стоит ожидать в субботу и водителям, и пешеходам.

Фото: iStock
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По прогнозам "Фобоса", именно в субботу в город придет североатлантический циклон. Пройдут довольно сильные дожди, выпадет примерно пятая часть месячной нормы. Температура при этом будет даже слегка плюсовой, до 5 градусов.

Но к 19.00 с северо-запада пойдет холодный атмосферный фронт, ливни перейдут в снежные заряды, ухудшится видимость. Температура, тем временем, понизится до минусовой. Вот вам и "ледяной панцирь" - скользкая корка на дорогах. При этом снег его прикроет примерно 3-сантиметровым покровом.

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