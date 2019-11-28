Пьяная москвичка ранила полицейского в ухо

В Москве девушка, задержанная за пьянство, ранила полицейского и выбила стекло в служебном Ford Focus.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД, инцидент произошел 27 ноября в отделе полиции Мещанского района. Когда на 26-летнюю девушку начали составлять административный протокол, она набросилась на помощника дежурного и ударила его в ухо. Сотрудник МВД был вынужден обратиться за помощью к медикам.

Тем временем задержанная продолжила дебош и в полицейской машине, на которой ее повезли на медосвидетельствование. Она разбила стекло иномарки. Все это запротоколировали и передали следователям.