Под Тверью в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Фото: УГИБДД по Тверской области
В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком, сообщили в УГИБДД по региону.
Авария произошла утром 28 ноября на 37-м километре автодороги Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна Рамешковского района.
- По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes Sprinter, перевозивший рабочих одного из оздоровительных комплексов Тверской области, не предоставил преимущество в движении водителю грузового автомобиля Mercedes и совершил с ним столкновение, - уточнили в Госавтоинспекции.
Пострадали пять пассажиров и водитель автобуса, но угрозы для их жизней нет.
Обстоятельства происшествия выясняются.