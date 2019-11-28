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28.11.2019 12:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Текст: Элина Труханова (Тверь)
Фото: УГИБДД по Тверской области Фото: УГИБДД по Тверской области
Фото: УГИБДД по Тверской области

В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком, сообщили в УГИБДД по региону.

Фото: УМВД по Оренбургской области
Названа причина ДТП с шестью погибшими в Оренбуржье

Авария произошла утром 28 ноября на 37-м километре автодороги Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна Рамешковского района.

- По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes Sprinter, перевозивший рабочих одного из оздоровительных комплексов Тверской области, не предоставил преимущество в движении водителю грузового автомобиля Mercedes и совершил с ним столкновение, - уточнили в Госавтоинспекции.

Пострадали пять пассажиров и водитель автобуса, но угрозы для их жизней нет.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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