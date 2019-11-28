Под Тверью в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком, сообщили в УГИБДД по региону.

Авария произошла утром 28 ноября на 37-м километре автодороги Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна Рамешковского района.

- По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes Sprinter, перевозивший рабочих одного из оздоровительных комплексов Тверской области, не предоставил преимущество в движении водителю грузового автомобиля Mercedes и совершил с ним столкновение, - уточнили в Госавтоинспекции.

Пострадали пять пассажиров и водитель автобуса, но угрозы для их жизней нет.

Обстоятельства происшествия выясняются.