Криминальная эпопея известной писательницы Александры Марининой (настоящее имя - Марина Алексеева, подполковник МВД, автор серии детективов), которую обманули рабочие, ремонтировавшие ее квартиру, получила продолжение.

В Главном управлении МВД России по Москве сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении этих ремонтников. Такое решение было принято по результатам проведенной проверки Следственного управления УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве - возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 УК РФ - "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Напомним, Александра Маринина заключила договор подряда на производство необходимых ремонтных работ в квартире с индивидуальным предпринимателем, произведя полную оплату. Однако в указанный срок договорные обязательства ремонтниками выполнены не были. А строительная бригада, производившая ремонт, исчезла с места работы, практически ничего не сделав.

Разумеется, заказчица расторгла договор в одностороннем порядке в связи с нарушением сроков его исполнения. И обратилась в полицию. Которая и возбудила уголовное дело.

Заявление в полицию Александра Маринина написала в 2015 году. Но там с помощью не спешили - уголовное дело возбудили почему-то только сейчас

Казалось бы, все понятно и логично. Если бы не некоторые нюансы этой истории. Сдачу работ семья писательницы ожидала к 1 ноября 2011 года. Не дождалась, хотя, напомним, ремонт оплатила авансом в полном объеме.

После безрезультатного многолетнего общения с подрядчиками, писательница аж в 2015 году попросила о помощи своих коллег-полицейских. Но коллеги не спешили. Настоящая помощь пришла только сейчас - возбудили дело.

Почему столь долго полиция не могла разобраться в казалось бы очевидной ситуации у Марининой, есть ответ: по ее мнению, причина в бюрократизме и непрофессионализме сотрудников. Теперь надо ждать конкретные результаты расследования.