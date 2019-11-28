Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве

Последний рабочий день года, который в этот раз выпал на 31 декабря, выходным в Москве сделать не удастся. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что не может последовать примеру томского губернатора, который перенес рабочий день с 31-го на 28 декабря. "Я не могу обязать коммерческие предприятия объявить 31 декабря выходным. Я могу это сделать для своих чиновников, но мы обычно работаем больше, - пояснил он. - Поэтому они нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни, "Путешествие в Рождество" и кучу мероприятий".

Также Собянин объяснил, что 31 декабря многие привыкли собираться с коллегами на работе. "Стараются как-то пообщаться, поднять бокал шампанского, сказать какие-то праздничные слова, - сказал он. - Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности".

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Сделать 31 декабря выходным по всей стране ранее попросили депутаты, которые внесли в Госдуму соответствующий законопроект.