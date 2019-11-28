Собянин заявил об отсутствии планов сделать платный въезд в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об отсутствии у городских властей планов по организации платного въезда в столицу. Свою позицию по этому вопросу градоначальник высказал в интервью РИА Новости.

По словам Собянина, сейчас введение такой меры в столице не рассматривается.

"В Москве платного въезда нет и не планируется", - сообщил мэр журналистам.

При этом, по мнению градоначальника, за счет организации в Москве зон с платной парковкой число машин в центре города сократилось примерно на четверть, что позволило стабилизировать транспортную проблему.