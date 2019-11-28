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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сельский апгрейд

В Мичуринском подвели итоги первого года работы "Цифровой территории"
Текст: Татьяна Дмитракова (Хабаровск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 269(8027)
Год назад в России создали первое "цифровое село". И появилось оно на Дальнем Востоке. Мичуринское сельское поселение Хабаровского края стало пилотным в реализации проекта "Цифровая территория". В четырех населенных пунктах - Мичуринском, Виноградовке, Федоровке и Нагорном - организована инновационная экосистема: цифровые сервисы охватили образование, медицину, государственные услуги, безопасность, бизнес и досуг. Для этого "Ростелеком" протянул в села 30 километров оптоволоконных линий. Телекоммуникационные каналы заведены на каждую улицу. В результате "оцифровали" все сферы жизни поселения.
В Мичуринском искренне гордятся проектом "Цифровая территория" . Фото: Татьяна Дмитракова/РГ В Мичуринском искренне гордятся проектом "Цифровая территория" . Фото: Татьяна Дмитракова/РГ
В Мичуринском искренне гордятся проектом "Цифровая территория" . Фото: Татьяна Дмитракова/РГ

Система спроектирована и выстроена "на вырост", с большим заделом. К примеру, местных жителей - около четырех тысяч, а созданные мощности позволяют подключить к цифровым услугам 16 тысяч домохозяйств.

- В полной мере оправдал себя за этот год такой элемент нашего большого проекта, как система уличного видеонаблюдения, - доволен глава Мичуринского сельского поселения Александр Шадрин. - Картинка с камер записывается на сервер. По соглашению с МВД за нами закреплен специалист, который просматривает запись для выявления возможных хулиганских действий.
Интересно видеонаблюдение дорожникам. Две трети камер (всего их 27) установлены так, что фиксируют и ситуацию на краевой трассе. Можно удаленно проконтролировать, как работают подрядчики - косят траву, убирают мусор, наносят разметку, ведут дорожный ремонт.

Фото: Пресс-служба администрации Ханты-Мансийска
Видео: Как устроена умная квартира для инвалида-колясочника

- Со своего телефона я могу в любой уголок поселения заглянуть, - Шадрин открывает приложение и в режиме реального времени показывает мне видеоряд из разных точек Мичуринского. - В деле санитарной очистки система помогла. Выбросит человек мусор где попало и уверяет: "Это не я". А видео - железобетонная доказательная база. Поймали одного - вся улица уже не мусорит: знают, что сосед заплатил 5000 руб­лей штрафа или ему пришел счет на 50 тысяч, потому что администрация сама выгребла за ним помойку.

В Мичуринском планируют установить еще семь видеокамер, причем пять из них - на погосте, чтобы прекратить незаконные захоронения и пере­устройства.

Благодаря ВОЛС на каждой улице сельчане подключают современные услуги - скоростной интернет и интерактивное телевидение. Более сотни человек установили в своих усадьбах систему "Умный дом". До конца года, по словам главы поселения, "умным" сделают и социально-культурный центр. В этом здании - местная администрация и досуговое учреждение, почта и даже тренажерный зал. Комплекс связи, видеокамер и различных датчиков "завяжут" в сервисы "Цифровой территории". Интеграция социально-культурного центра в общий проект станет образцом для других важных объектов - школ, детсадов, больниц.

Социальные учреждения активно пользуются возможностями "Цифровой территории". Школу подключили к информационно-библиотечной системе: учебники и художественные книги можно читать онлайн и офлайн с компьютера, планшета или смартфона. В местной амбулатории начали проводить онлайн-консультации - великое дело, ведь прежде за советом узкого специалиста приходилось отправляться в Хабаровск, ехать с пересадками на нескольких автобусах. Возможности телемедицины позволяют получить совет специалистов районной больницы, краевых и федеральных медцентров. Есть, правда, нюанс: полгода учебное и медицинское заведения пользовались контентом бесплатно. Льготный период закончился, и встала проблема финансирования этих услуг. Есть о чем поду­мать чиновникам от образования и здравоохранения.

Жители Мичуринского пользуются теми же сервисами, что и люди в самых крупных городах страны

Кстати, за обслуживание всего цифрового комплекса и трафик платит поселение - почти миллион рублей в год. Для местного бюджета в 50 миллионов - заметная статья расходов.

Еще одна функция инновационной цифровой экосистемы - информирование жителей. Год назад установили пять экранов - в магазинах, детсаду, клубе. На них выводится масса полезных сведений - от вакансий центра занятости и анонсов культурных событий до частных объявлений и прогноза погоды. Между прочим, данные о температуре, ветре, влажности поступают с собственной метеостанции, и они гораздо точнее, чем на gismeteo или Яндексе.

- У меня голубая мечта, чтобы каждый сельчанин установил приложение, в которое можно было бы закачивать нужную информацию, и человеку приходило бы уведомление, - делится Александр Шадрин. - А пока мы планируем установить еще два больших - три на шесть метров - экрана, профинансировав эту работу через грант или муниципальную программу.

В поселенческой администрации подчеркивают: проект "Цифровая территория" очень ждало бизнес-сообщество. С облегчением вздохнула торговля - ЕГАИС, "Меркурий", онлайн-кассы, завязанные на интернет, работают отлично. Немало жителей трудится удаленно, и им нужно бесперебойное соединение. На территории поселения много туристско-рекреационных баз. Приезжая на отдых, люди хотят быть на связи, обмениваться снимками, поэтому появились WiFi-зоны, видео­связь, возможность выкладывать видеоконтент и большой поток фотографий.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Важная новация - электронная похозяйственная книга, включающая всю информацию о домовладениях, личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах.

- К нам постоянно обращаются люди за выписками из похозяйственных книг. Кто-то земельный участок хочет оформить, кто-то получить краевую субсидию, кто-то - препараты для животных. На оформление справок требовалось несколько дней, не обходилось без бумажной волокиты. Сейчас все делается буквально в один клик, - объясняет глава поселения.

В планах на следующий год еще одна новация - "умные остановки" с подключением к оптоволокну, где можно подзарядить гаджеты, посмотреть видео на специальном экране, выйти в интернет через WiFi.

- Мы создали в отдельно взятом сельском поселении цифровую территорию. Жители Мичуринского пользуются теми же сервисами, что и люди в самых крупных городах страны, - подчеркивает Александр Шадрин. - Этим опытом заинтересовались коллеги из других поселений нашего района, а также из Якутии, Приморья, Еврейской автономии.

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