На Камчатке истребитель МиГ-31 перехватил "нарушителя" границы

На Камчатке летчики-истребители МиГ-31 отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота перехватили условного нарушителя воздушной границы России.

Роль "неприятеля" выполнял такой же самолет. Перед ним поставили задачу на высокой скорости проникнуть в воздушное пространство страны под прикрытием непогоды.

- На перехват по тревоге поднялся высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных сил морской авиации ТОФ. Полет выполнялся в сложных метеоусловиях при значительной облачности и минимуме погодных условий, которые сложились сейчас на Камчатке из-за циклона, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Экипаж истребителя самостоятельно обнаружил, классифицировал и сопроводил "нарушителя" за пределы воздушного пространства страны.