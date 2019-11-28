В Хабаровске на полицейских завели дело за избиение водителя

В отношении хабаровских полицейских, избивших агрессивного водителя, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

"Следственные органы дадут оценку действиям как сотрудников полиции, так и автолюбителя", - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напомним, вчера нарушитель ПДД при попытке уйти от преследования правоохранителей, врезался в попутное авто. Выйдя из машины, он набросился на сотрудников ДПС. В региональном УМВД пояснили, что в ответ инспекторы вынуждены были применить физическую силу.

Видеокадры избиения сняли очевидцы и выложили в соцсети.