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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии нашли мумию, возможно, самой древней собаки

Текст: Владимир Таюрский
Фото: The Siberian Times Фото: The Siberian Times
Фото: The Siberian Times

В Якутии у реки Индигирка нашли мумию щенка возрастом 18 тысяч лет. Ученые пока не могут определить, был ли он детенышем позднеплейстоценового волка или одной из самых первых собак, останки которой удалось обнаружить.

Хорошо сохранившаяся мумия была найдена летом прошлого года. Ее изучением занялись специалисты Института прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета и Шведского центра палеонтологии. Первые тесты ДНК показали, что щенок погиб примерно 18 тысяч лет назад в двухмесячном возрасте, но вот был ли он волком или собакой, пока неясно, сообщает издание The Siberian Times.

Фото: iStock
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- Возможно, это одно из самых древних домашних животных, сосуществовавшее рядом с человеком. Нам не терпится получить результаты дальнейших испытаний. Они могут приблизить разгадку происхождения собак из позднеплейстоценовых волков, - говорит инженер-исследователь Института прикладной экологии Севера СВФУ Сергей Федоров.

Щенок жил в период, когда произошло одомашнивание собак, и это добавляет интриги. Ученые надеются, что ответ на волнующий их вопрос будет получен: благодаря вечной мерзлоте, останки хорошо сохранились. У щенка не  повреждены усы, шерсть и даже реснички.

От ученых он получил символичную кличку Догор. С якутского она переводится как "Друг", а вот на английском звучит как "Dog or…" - "Собака или…".

 

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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