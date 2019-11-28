В колонии Приморья нашли спонсора террористов

Сотрудники оперативного управления ГУФСИН России по Приморскому краю вместе с коллегами из регионального управления ФСБ в одной из колоний нашли заключенного, спонсировавшего террористов.

Как сообщает пресс-служба приморского ГУФСИН, во время оперативных мероприятий было установлено, что осужденный перечислял деньги в адрес международной террористической организации. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются.

В настоящее время возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие в террористической деятельности".