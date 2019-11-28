В Новом районе Харбина построят Российский национальный павильон

В Новом районе Харбина прошел круглый стол на тему "Хэйлунцзянская пилотная зона свободной торговли - новая платформа для развития торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией в сельскохозяйственном и продовольственном секторах".

На мероприятии присутствовали более ста китайских и российских предпринимателей, экспертов и ученых из Приморского и Хабаровского краев, Нового района Харбина, также из трех частей (харбинской, хэйхэской и суйфэньхэской) Хэйлунцзянской пилотной зоны свободной торговли. Присутствующие обсудили углубление российско-китайского межрегионального сотрудничества, стыковку территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивостока с Новым районом Харбина и Хэйлунцзянской пилотной зоной, а также сотрудничество малых и средних предприятий Приморского и Хабаровского краев и провинции Хэйлунцзян с целью достижения взаимной выгоды и дальнейшего развития экономических связей.

Во ходе круглого стола правительство района Сунбэй и Хэйлунцзянская корпорация "Чжунмао Хайюе" подписали договор о строительстве парка в русском стиле в Новом районе Харбина, общий объем инвестиций в проект - три милларда юаней. Хэйлунцзянская ассоциация предприятий по экономике и торговле с Россией и Российский экспортный центр заключили рамочное соглашение о строительстве сборно-распределительной платформы российских товаров в харбинской части Хэйлунцзянской пилотной зоной свободной торговли.

В ходе переговоров Новый район Харбина и Экспортный центр Приморского края достигли консенсуса в отношении создания представительств друг у друга, строительства Российского национального павильона в харбинской части Хэйлунцзянской пилотной зоны свободной торговли, а также демонстрации, продвижения и продаже российских товаров в Китае. Стороны углубленно обсудили план проведения выставки российских товаров в Новом районе Харбина.