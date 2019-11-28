В Приморье дети из школы, где разлилась ртуть, пошли на занятия

Старшеклассники из школы №3 села Хороль, где произошел разлив ртути, сегодня вышли на занятия в другую школу, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного при губернаторе Приморья по правам ребенка Ирину Медведеву.

"Все ученики из закрытой на демеркуризацию школы временно переведены в соседнюю. Сегодня к занятиям в школе №1 приступили старшеклассники - готовились к сочинению. Учеба у них будет проходить, как и в родной школе, в первую смену... Школьники других классов будут заниматься здесь во вторую смену", - сказала Медведева.

Инцидент произошел несколько дней назад. Ученик седьмого класса принес в школу банку с ртутью и раздавал "шарики" всем желающим. Часть жидкого металла попала на деревянный пол. Школу закрыли на демеркуризацию до понедельника.

По данным организации "Примтехнополис", занимающейся утилизацией опасных отходов, концентрация ртути в учебном заведении более чем в 80 раз превышает норму. По предварительной информации ртуть мальчик нашел в заброшенном гараже.