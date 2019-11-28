В Приморье застрелили казачьего атамана

В селе Барабаш Хасанского района возле дома по улице Центральной обнаружили тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением, сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

Выехавшая на место оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла гильзы от патронов, и другие улики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к убийству", - рассказала старший помощник руководителя управления, подполковник юстиции Аврора Римская.

Как сообщил источник, близкий к следствию, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".