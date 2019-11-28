Новости

Число "заминированных" судов в Петербурге возросло до девяти 15:58
Свердловчанка отсудила 500 тыс за лечение несуществующего туберкулеза 15:56
Индонезия передаст функции чиновников искусственному интеллекту 15:54
Макрон: Франция не приняла, но готова обсуждать предложение РФ по РСМД 15:54
Путин поблагодарил Жээнбекова за поддержку российских инициатив в ООН 15:46
В Крыму назвали санкции Украины частью информационной войны 15:45
Житель Костромы получил тюремный срок за нападение на врача 15:45
В Ленобласти агрессивный родитель избил сотрудницу полиции 15:44
В Башкирии грузовик столкнулся с локомотивом 15:40
Volkswagen инвестирует в Китай очень много денег 15:40
Мадонна отменила концерты по состоянию здоровья 15:35
В Геленджике прооперировали народного артиста РФ Георгия Штиля 15:32
В Назрани задержали заместителя мэра 15:30
Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике 15:27
Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг идиоткой 15:25
В Черкесске произошло массовое отравление кондитеров 15:24
Оренбургское УФАС признало рекламу аккумуляторов непристойной 15:21
В Удмуртии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним 15:16
Малайзия: Боевики ДАИШ ищут новую базу 15:15
СМИ: Венгрия отказалась участвовать в "Евровидении" из-за гей-пропаганды 15:14
МИД России назвал недопустимыми попытки политизировать спорт 15:12
В Перми оправдали охранницу школы, где произошло нападение на детей 15:08
Как не убить в мороз турбированный мотор 15:03
В Петербурге сына крупного отельера задержали за убийство отца 15:01
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 15:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Оренбургское УФАС признало рекламу аккумуляторов непристойной

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оренбургское УФАС признало неэтичной рекламу аккумуляторов с эротическим подтекстом. Плакат с изображением девушки в шортах и майке, облокотившейся на автомобиль, сопровождался надписью: "Мой новый… так заводит!" Эксперты ведомства сочли использованный в рекламе образ непристойным.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В Москве запретили использовать рекламу в виде граффити

Как сообщили в пресс-службе Оренбургского УФАС, с просьбой проверить на соответствие рекламному законодательству биллборд, установленный на въезде в Орск, обратился один из жителей региона. По мнению заявителя, указанная информация содержит в себе порнографический характер и наносит вред детям.

Комиссия пришла к выводу, что совместное использование образа девушки и указанного текстового сопровождения неуместно, нарушает общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности. Согласно требованиям части 6 статьи 5 ФЗ "О рекламе", в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

Ответчик устранил нарушение в добровольном порядке.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Опрос: Рейтинг Владимира Зеленского обвалился за осень на 20 процентов
В Южной Корее подтвердили данные о двух ракетных запусках КНДР
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге