Оренбургское УФАС признало рекламу аккумуляторов непристойной

Оренбургское УФАС признало неэтичной рекламу аккумуляторов с эротическим подтекстом. Плакат с изображением девушки в шортах и майке, облокотившейся на автомобиль, сопровождался надписью: "Мой новый… так заводит!" Эксперты ведомства сочли использованный в рекламе образ непристойным.

Как сообщили в пресс-службе Оренбургского УФАС, с просьбой проверить на соответствие рекламному законодательству биллборд, установленный на въезде в Орск, обратился один из жителей региона. По мнению заявителя, указанная информация содержит в себе порнографический характер и наносит вред детям.

Комиссия пришла к выводу, что совместное использование образа девушки и указанного текстового сопровождения неуместно, нарушает общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности. Согласно требованиям части 6 статьи 5 ФЗ "О рекламе", в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

Ответчик устранил нарушение в добровольном порядке.