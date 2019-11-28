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28.11.2019 10:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пермские врачи освоили новый метод лечения рака

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врачи Пермского краевого онкодиспансера начали применять инновационный метод лечения метастазов рака предстательной железы с помощью радиофармпрепарата Ксофиго (радия хлорид-223).

Фото: Pixabay
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По словам завотделением радионуклидной диагностики пермского онкодиспансера Натальи Хоревой, препарат вводится больному внутривенно и действует локально на костные метастатические очаги рака.

При этом он не наносит вреда здоровым тканям, окружающим опухоль, и полностью выводится из организма пациента. Также альфа-излучение, которое он дает, абсолютно безопасно для окружающих.

Лечение новым методом в Прикамье началось с 26 ноября. В этот день препарат Ксофиго был введен первому пациенту. Уже набрана первая группа пациентов (15 человек), которая одновременно будет получать новое лечение при раке предстательной железы.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Онкология: как победить рак
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