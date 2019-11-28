Пермские врачи освоили новый метод лечения рака

Врачи Пермского краевого онкодиспансера начали применять инновационный метод лечения метастазов рака предстательной железы с помощью радиофармпрепарата Ксофиго (радия хлорид-223).

По словам завотделением радионуклидной диагностики пермского онкодиспансера Натальи Хоревой, препарат вводится больному внутривенно и действует локально на костные метастатические очаги рака.

При этом он не наносит вреда здоровым тканям, окружающим опухоль, и полностью выводится из организма пациента. Также альфа-излучение, которое он дает, абсолютно безопасно для окружающих.

Лечение новым методом в Прикамье началось с 26 ноября. В этот день препарат Ксофиго был введен первому пациенту. Уже набрана первая группа пациентов (15 человек), которая одновременно будет получать новое лечение при раке предстательной железы.