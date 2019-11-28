В Башкирии грузовик столкнулся с локомотивом

В Краснокамском районе на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и локомотив. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции.

По предварительной информации, авария произошла днем - около половины первого по московскому времени вблизи деревни Воробьево. За рулем грузовика Volvo, перевозящего фрукты, был 27-летний водитель, который, по одной из версий, выехал на железнодорожный переезд на красный свет светофора. В этот момент там проезжал грузовой тепловоз с тремя вагонами. В результате столкновения грузовик практически "разрезало" на две части. Люди не пострадали.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, опрокидывания вагонов не допущено. Железнодорожное полотно, опоры и контактные сети также не были повреждены, поэтому задержек движения поездов нет.