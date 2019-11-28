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28.11.2019 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии пациент угнал и обокрал больничный автомобиль

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Иглинском районе 44-летний сельчанин подозревается в угоне автомобиля, принадлежащего местной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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В районный отдел полиции обратился водитель центральной больницы Иглинского района с заявлением об угоне автомобиля "ВАЗ-2107". После непродолжительных поисков сотрудники госавтоинспекции обнаружили машину сильно помятой и брошенной на трассе. Из автомобиля пропали документы, автомагнитола и медицинская аптечка. В преступлении заподозрили жителя села Кальтовка, которого доставили в полицию в состоянии алкогольного опьянения.

В тот день мужчина пришел к врачу, чтобы ему оказали помощь, а после приема отправился домой, в село, которое находится в 30 километрах от райцентра. По версии следствия, подозреваемый решил ускорить путь домой и поэтому, заметив возле больницы "семерку", вскрыл ее, напрямую замкнул систему зажигания и уехал. Однако на трассе мужчина не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся. Забрав все ценное, что лежало в машине, подозреваемый дальше пошел домой пешком, но по пути был задержан полицейскими. Все похищенное у него изъяли.

Уголовное дело возбуждено по факту угона. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

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