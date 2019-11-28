В Удмуртии решили запретить продажу никотиновых пэков детям

В Удмуртии хотят запретить продажу никотиновых пэков, которые все чаще покупают и жуют подростки. Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Госсовета республики по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова.

- Этот законопроект нами уже разработан. Я думаю, что сегодня-завтра мы его разместим для оценки регулирующего воздействия на интернет-портале, - сказала Михайлова.

Она уточнила, что документ предусматривает не только запрет продажи никотиновых пэков несовершеннолетним, но и крупные штрафы для юридических лиц.

- Учитывая резонанс и то распространение, которое сегодня есть: от 500 тысяч для до одного миллиона рублей, - уточнила Надежда Михайлова.