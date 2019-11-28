В Удмуртии медведь задрал мужчину

В Воткинском районе Удмуртии медведь насмерть задрал 57-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

О пропаже мужчины, который ушел на охоту и не вернулся, в полицию заявил его сын. Тело погибшего нашли около деревни Кленовая.

Напавшего медведя охотники убили.

В администрации Воткинска просят людей быть осторожными - случаи нападения медведей в окрестных лесах участились.

Если вы увидели животное на расстоянии, осторожно покиньте место, обойдите медведя стороной, ни в коем случае не бегите, это может спровоцировать его.

Если животное совсем близко к вам, сохраняйте спокойствие и постарайтесь отпугнуть его звоном металлических предметов и громким криком. Не смотрите медведю в глаза и не показывайте зубы.

Чтобы медведь не подкрался, по лесу нужно передвигаться шумно и громко разговаривая.