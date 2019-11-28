В Удмуртии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

В Удмуртии запретили продажу безалкогольных тонизирующих напитков - энергетиков - несовершеннолетним. Поправки в региональный закон "Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений" единогласно поддержали сегодня депутаты Госсовета республики.

- Чем опасны энергетические напитки для несовершеннолетних? В первую очередь в их неконтролируемом употреблении. В состав этих напитков входит кофеин, как основное стимулирующее средство, красители, консерванты и еще много разных веществ, которые по исследованию ВОЗ превышают по норме кофеина суточную норму, - прокомментировала председатель постоянной комиссии Госсовета республики по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова.

Энергетики нельзя будет продавать в детских, образовательных, медицинских, спортивных учреждениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних и автоматах.

Штраф за нарушение закона для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей и от 50 до 100 тысяч для юридических лиц.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.