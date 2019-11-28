В будущем году российский фармацевтический рынок ждут новые перемены. Речь идет о введении обязательной перерегистрации ранее установленных предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). С точки зрения заботы о потребителе это, безусловно, нужное и давно ожидаемое решение. Но при этом вызывает вопросы методика расчета предельной отпускной цены - она такова, что производство ряда препаратов может стать нерентабельным, и это в конечном итоге бумерангом ударит по карману того же российского потребителя.

В мае этого года Государственная Дума РФ приняла поправки в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств", предусматривающие обязательную перерегистрацию предельных отпускных цен на ЖНВЛП. Порядок перерегистрации разработан минздравом России и утвержден постановлением федерального правительства. Согласно документу, держатели и владельцы регистрационных удостоверений препаратов не могут повышать цены в течение года, а в ряде случаев обязаны их снижать.

Чем может обернуться новый порядок на практике? Наше предприятие - единственный в России производитель вакцины для профилактики гепатита А. Мы сознательно сосредоточились на разработке и производстве иммунобиологической продукции, доверив ее сбыт дилерам. Естественно, наши отпускные цены ниже тех, по которым продукция реализуется на рынке. А со следующего года все закупки должны производиться по цене, не превышающей сегодняшнюю средневзвешенную отпускную цену. Хотите дальше работать с дилерами - снижайте ее, чтобы у посредников была маржа. Не хотите - создавайте собственную региональную сеть сбыта. А это совершенно другой уровень затрат.

Да и сама средневзвешенная отпускная цена не отражает реальной экономики предприятия. Расчеты производятся по фактическим ценам на все партии препарата, отгруженные нашим поставщикам с января по ноябрь 2019 года. Это и крупный опт, и разовые поставки. На большие партии товара действуют скидки, возможны они и в других случаях - например, если срок годности препарата заканчивается. Если доля продаж со скидкой в общем объеме реализации существенна, то и средневзвешенная цена получается ниже обычной отпускной. А в нее мы тоже закладываем прибыль, которая необходима любому предприятию, чтобы жить и развиваться. И нам нужно эту цену индексировать, учитывая, что дорожают материалы, энергоресурсы, транспорт, растет заработная плата. На деле же получается, что цену нам не повышают, а снижают, причем существенно.

Да, через год, согласно утвержденному положению, мы уже сможем постатейно доказывать себестоимость своей продукции. Но в течение всего 2020-го будем реализовывать вакцину по цене, которая, по нашим подсчетам, на двадцать процентов ниже рыночной. Фактически начнем работать на грани рентабельности. О развитии речи уже не идет. И таких примеров в стране немало. Многие производители окажутся перед выбором - отказаться от выпуска ЖНВЛП либо поднять цены на другие выпускаемые ими препараты, цены на которые не регулируются государством. Платить же придется нашим гражданам. А нишу отечественного производителя снова займет импорт, замещением которого мы целенаправленно занимались.