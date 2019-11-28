Новости

Сотрудника тюменского театра ударили разводным ключом по голове 12:51
На нижегородской ГРС не нашли нарушений после отравления детей газом 12:51
Министр образования Крыма ушла в отставку 12:50
Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей 12:50
В Крыму оценили названную Киевом сумму ущерба кораблям ВМСУ 12:45
Рейтинг Зеленского упал до 52 процентов 12:41
В Киеве ограбили союз журналистов 12:36
На Урале студент спас мальчика, провалившегося под лед 12:30
Виновником неприятного запаха в Купчино оказался частный ассенизатор 12:28
Американский боец UFC Гейджи уверен, что Нурмагомедов победит Фергюсона 12:24
Под Тверью в ДТП с автобусом пострадали шесть человек 12:24
В Астрахани в везенных из Турции мандаринах нашли личинки мух 12:18
Жителя Тольятти за убийство дочери осудили на 20 лет 12:13
Вышел трейлер драмы с Эдом Харрисом и Сэмюэлом Л. Джексоном 12:11
В Ленобласти арестовали монастырского вора, укравшего пожертвования на 3 млн 12:11
Крым первым в России установил налоговые каникулы для малых отелей 12:10
В Южной Корее подтвердили данные о двух ракетных запусках КНДР 12:06
Жители Канады, Дании и Молдовы выиграли путевки в Крым 12:05
Сбить любой ценой: как советский летчик на МиГ-21 протаранил "Фантом" 12:03
Пассажирку авиарейса Сочи-Челябинск задержали за курение на борту 12:00
Профсоюзы PSA одобрили слияние с Fiat-Chrysler 12:00
В Башкирии пациент угнал и обокрал больничный автомобиль 11:50
Москву украсят к Новому году до середины декабря 11:41
В Карелии при пожаре погиб пятилетний ребенок 11:39
На Камчатке 13-летний мальчик погиб во время пробежки 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 12:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
"Обновляющейся столице Кузбасса - высокотехнологичную новогоднюю ель!" - так можно обозначить позицию мэрии Кемерова по поводу установки на главной площади города новогодней елки, стоимостью почти восемнадцать миллионов рублей.
Фото: РИА Новости.
Москву украсят к Новому году до середины декабря

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областного центра Илью Середюка, решение поставить новую елку было принято потому, что старая, с трехлетним гарантийным сроком, уже морально устарела. Он отслужила одиннадцать лет, ее светодиодные элементы выходили из строя, а потому затраты на ремонт приходилось постоянно увеличивать (от трехсот до пятисот тысяч рублей).

Над тем, как же быть с главным символом праздника, по словам мэра, думали долго. Буквально стояли перед выбором: в который раз собирать старую ель или приобрести новую? И наконец решили: если уж Кемерово обновляется, в нем появляются современные парковые пространства, дороги, кольцевые развязки, строятся детские сады, то и елку можно поменять. Тем более что на сайте производителя - большой выбор вариантов. Есть, например, за 29 миллионов и 35 миллионов рублей. Есть и дешевле. Но выбор пал на среднюю ценовую категорию - за 17,9 миллиона рублей. Чтобы лет пятнадцать служила без проблем.

У новой 25-метровой каркасной ели (она выше прежней на целых пять метров) без малого 1900 веток, 239 тысяч светодиодов и больше тысячи программ, которые, как отметил градоначальник, можно менять хоть каждый день, выводя при желании разные надписи и узоры. А еще елку украсят почти две тысячи игрушек.

Между тем инновационный символ праздника кузбассовцы восприняли далеко неоднозначно. В соцсетях развернулись споры о том, стоило ли платить за елку такие средства при дефиците бюджета. Пусть даже самую современную и высокотехнологичную. И пусть даже в городе, оказавшемся, по данным соцопроса, среди городов, самых удобных для жизни. "Мне понравилась елка, но лучше бы эти деньги на более стоящее потратили, на людей. Было бы намного приятней", - высказалась одна из пользователей. "Елка должна быть елкой, а не огромной лампочкой со звездой", - добавила другая.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы
В Южной Корее подтвердили данные о двух ракетных запусках КНДР
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
В Доминикане водителя грузовика назвали виновным в ДТП с россиянами
СМИ: первый модернизированный Ту-160М подготовили к испытаниям