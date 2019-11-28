Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областного центра Илью Середюка, решение поставить новую елку было принято потому, что старая, с трехлетним гарантийным сроком, уже морально устарела. Он отслужила одиннадцать лет, ее светодиодные элементы выходили из строя, а потому затраты на ремонт приходилось постоянно увеличивать (от трехсот до пятисот тысяч рублей).
Над тем, как же быть с главным символом праздника, по словам мэра, думали долго. Буквально стояли перед выбором: в который раз собирать старую ель или приобрести новую? И наконец решили: если уж Кемерово обновляется, в нем появляются современные парковые пространства, дороги, кольцевые развязки, строятся детские сады, то и елку можно поменять. Тем более что на сайте производителя - большой выбор вариантов. Есть, например, за 29 миллионов и 35 миллионов рублей. Есть и дешевле. Но выбор пал на среднюю ценовую категорию - за 17,9 миллиона рублей. Чтобы лет пятнадцать служила без проблем.
У новой 25-метровой каркасной ели (она выше прежней на целых пять метров) без малого 1900 веток, 239 тысяч светодиодов и больше тысячи программ, которые, как отметил градоначальник, можно менять хоть каждый день, выводя при желании разные надписи и узоры. А еще елку украсят почти две тысячи игрушек.
Между тем инновационный символ праздника кузбассовцы восприняли далеко неоднозначно. В соцсетях развернулись споры о том, стоило ли платить за елку такие средства при дефиците бюджета. Пусть даже самую современную и высокотехнологичную. И пусть даже в городе, оказавшемся, по данным соцопроса, среди городов, самых удобных для жизни. "Мне понравилась елка, но лучше бы эти деньги на более стоящее потратили, на людей. Было бы намного приятней", - высказалась одна из пользователей. "Елка должна быть елкой, а не огромной лампочкой со звездой", - добавила другая.