Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей

"Обновляющейся столице Кузбасса - высокотехнологичную новогоднюю ель!" - так можно обозначить позицию мэрии Кемерова по поводу установки на главной площади города новогодней елки, стоимостью почти восемнадцать миллионов рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областного центра Илью Середюка, решение поставить новую елку было принято потому, что старая, с трехлетним гарантийным сроком, уже морально устарела. Он отслужила одиннадцать лет, ее светодиодные элементы выходили из строя, а потому затраты на ремонт приходилось постоянно увеличивать (от трехсот до пятисот тысяч рублей).

Над тем, как же быть с главным символом праздника, по словам мэра, думали долго. Буквально стояли перед выбором: в который раз собирать старую ель или приобрести новую? И наконец решили: если уж Кемерово обновляется, в нем появляются современные парковые пространства, дороги, кольцевые развязки, строятся детские сады, то и елку можно поменять. Тем более что на сайте производителя - большой выбор вариантов. Есть, например, за 29 миллионов и 35 миллионов рублей. Есть и дешевле. Но выбор пал на среднюю ценовую категорию - за 17,9 миллиона рублей. Чтобы лет пятнадцать служила без проблем.

У новой 25-метровой каркасной ели (она выше прежней на целых пять метров) без малого 1900 веток, 239 тысяч светодиодов и больше тысячи программ, которые, как отметил градоначальник, можно менять хоть каждый день, выводя при желании разные надписи и узоры. А еще елку украсят почти две тысячи игрушек.

Между тем инновационный символ праздника кузбассовцы восприняли далеко неоднозначно. В соцсетях развернулись споры о том, стоило ли платить за елку такие средства при дефиците бюджета. Пусть даже самую современную и высокотехнологичную. И пусть даже в городе, оказавшемся, по данным соцопроса, среди городов, самых удобных для жизни. "Мне понравилась елка, но лучше бы эти деньги на более стоящее потратили, на людей. Было бы намного приятней", - высказалась одна из пользователей. "Елка должна быть елкой, а не огромной лампочкой со звездой", - добавила другая.