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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минус двадцать миллиардов

Падение цен на уголь привело к дефициту бюджета Кемеровской области
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 269(8027)
Тринадцать миллиардов рублей, или 10,5 процента от собственных доходов - с таким дефицитом принят в первом чтении бюджет Кемеровской области на 2020-й и плановый период до 2022 года.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Параметры главного финансового документа угледобывающего региона на предстоящий год следующие: расходы - 159,5 миллиарда при доходах в 146,5 миллиарда рублей. Как сообщил председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов областного парламента Сергей Ващенко, ко второму чтению цифры будут скорректированы с учетом задач, обозначенных в бюджетном послании губернатора.

Однако неизменным остается то, что финансовые планы сегодня пишутся в условиях существенного падения мировых цен на уголь. Именно это больше всего повлияло на доходную часть казны. Ведь еще в прошлом году порядка 36 процентов поступлений, как и добрая половина платежей по налогу на прибыль, приходилось на угольную отрасль. Но уже к концу 2018-го стало ясно, что ситуация меняется.

По данным правительства Кузбасса, за десять месяцев нынешнего года в области поднято на-гора 206 миллиона тонн угля - на 5,8 миллиона тонн меньше, чем за аналогичный период 2018-го. При этом цены на энергетические марки по сравнению с прошлогодним ноябрем упали на 44 процента, а на дорогостоящие коксующиеся - почти на четверть. Угольщики надеялись компенсировать потери за счет увеличения объемов отгрузки черного золота. И в частности - в страны АТР, заинтересованные в кузбасском твердом топливе уже больше, чем многие партнеры на Западе.

- Однако низкая провозная способность российских железных дорог не позволяет доставить наш уголь на азиатско-тихоокеанский рынок в полном объеме, существенно выросли транспортные издержки на перевозку и перевалку грузов, - подчеркнул глава региона Сергей Цивилев. - По этим вопросам продолжается работа с АО "РЖД", операторскими и стивидорными компаниями, а также с правительством РФ.
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Напомним: региональному руководству удалось договориться с железнодорожниками об отмене с середины июля 2019-го "экспортной надбавки" на перевозку энергетического угля в сторону станций Северного Кавказа, а с 1 октября - в направлении российских портов северо-запада. Очередное совещание пройдет в декабре.

Пока же бюджет Кузбасса теряет на рыночных "качелях" двадцать миллиардов рублей. И, по прогнозам аналитиков, в ближайший год угольные цены продолжат снижение. Соответственно, и поступление налога на прибыль от бюджетообразующей отрасли сократится еще на восемь-десять миллиардов руб-лей. Как в этих условиях обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджетной системы? Руководство области уверяет: ситуация прогнозировалась, к ней готовились, создавали резервы.

При этом власти обещают оставить неизменной социальную ориентированность бюджета. Его расходная часть учитывает реализацию 24 государственных программ и национальных проектов, а также сохранение всех адресных мер поддержки льготников. Только на госпрограммы образования, здравоохранения и социальной политике направят более 93,4 миллиарда рублей, а вместе с развитием спорта, культуры и молодежной политики сумма расходов превысит сто миллиардов.

По словам Сергея Ващенко, в качестве источника погашения бюджетного дефицита выступят сформированные в благоприятные для угольных предприятий годы финансовые резервы. Поэтому никаких угроз и рисков несоблюдения социальных обязательств власти не прогнозируют.

Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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