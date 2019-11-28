Ученые: В Туве на месте степей 470 млн лет назад было море

- Изучив осадочные отложения центральной Тувы, исследователи сделали вывод, что во времена ордовикского периода, около 470 миллионов лет назад, на месте степей было море. Вероятно, к нему стекалось несколько горных рек, так как специалисты заметили характерные речные отложения, - рассказала старший научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии палеозоя института Ольга Обут.

В ходе экспедиции новосибирские ученые нашли большое количество окаменелых останков водной фауны. Среди них: кораллы, конодонты, криноидеи, мшанки. Все это, как отмечает Ольга Обут, свидетельствует о том, что климат в то время в Туве более теплым и мягким, чем сейчас.

Изменения происходят 320-280 миллионов лет назад. Отложения каменноугольного и пермского периода уже повсеместно в Туве являются не морскими, а континентальными. В частности об этом свидетельствуют имеющиеся в этом районе республики залежи углей.

На следующий год экспедиция ИНГГ СО РАН намерена вернуться для продолжения работ в Туве. Ольга Обут отмечает, что республика до сих пор остается малоизученной территорией. Последние масштабные исследования здесь проводились почти 40 лет назад.