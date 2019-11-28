Сегодня компания реализует ряд проектов по развитию трубопроводного транспорта нефти. Работа ведется в тяжелейших климатических условиях Сибири и Дальнего Востока. Успех во многом обусловлен профессионализмом сотрудников ЦУП ВСТО, а также высокой организацией труда, позволяющей в полной мере реализовать свой потенциал.

В этом году 800 сотрудников прошли переподготовку в учебных центрах и на курсах по охране труда. Фото: Из архива компании

В ЦУП ВСТО подчеркивают: охрана жизни и здоровья людей - высший приоритет в деятельности компании. Осознавая масштаб и технологическую сложность работы, здесь стремятся предотвратить угрозы производственного травматизма, возникновения аварий на опасных объектах.

- Подход к организации охраны труда в ЦУП ВСТО охватывает все стороны деятельности предприятия. В этом году, например, мы закупили средства индивидуальной защиты, спецодежду, переподготовили в учебных центрах 800 сотрудников. Прошли они в том числе и курсы по охране труда, которые раз в три года обязательны для всех. И, конечно, особое внимание уделяем оздоровительным мероприятиям - санаторно-курортному лечению, обследованию работников в медицинских учреждениях, - подчеркивает начальник отдела охраны труда ЦУП ВСТО Константин Погарцев.

Здесь все предусмотрено до мелочей. Сотрудники снабжены летними и зимними комплектами одежды, обуви, обеспечивающими комфортные условия труда в летнюю жару и защищающими от суровых сибирских морозов. Есть противоэнцефалитные костюмы, сшитые из материалов с особым переплетением нитей и специальным химическим покрытием. Это позволяет безопасно трудиться в районах активности таежного паразита.

В ЦУП ВСТО ценят своих сотрудников, бережно относятся к их самочувствию.

- В Ангарске наши работники находятся или в Хабаровске - не важно: в поликлиники и больницы они могут обращаться на любой территории присутствия. Везде заключены соответствующие договоры с медучреждениями, где можно не только пройти профосмотр, который для специалистов ЦУП ВСТО раз в два года является обязательным, но и в случае необходимости обратиться за более глубоким обследованием, - отмечает Константин Погарцев.

В дальнейшем у сотрудников есть возможность поправить здоровье в санатории или на курорте. Все - за счет средств предприятия.

Экономить на охране труда своих работников в компании не принято. Только на спецодежду в этом году ЦУП ВСТО было потрачено около шести миллионов рублей, оздоровительные мероприятия обошлись в десять миллионов рублей, еще полтора миллиона выделено на обучение.

По одному из важнейших показателей, характеризующих эффективность мероприятий охраны труда, - отсутствию случаев травматизма - ЦУП ВСТО уверенно демонстрирует результаты проводимой работы. В этом году, например, не было ни одной производственной травмы.

По экспертным оценкам, там, где сотрудникам обеспечивается высокий уровень охраны труда, серьезно возрастает и продуктивность работы.

Справка

Трубопроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) построена для транспортировки нефти на российский Дальний Восток и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Общая протяженность линейной части ВСТО составляет 4740 километров. Благодаря развитию трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан удалось начать промышленное освоение новых месторождений углеводородов в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия).