Проект региональной госпрограммы "Рост реальных располагаемых доходов и снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума" был представлен на заседании трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений. Презентацию проекта провела министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

Глава ведомства рассказала, что проект подготовлен во исполнении Указа Президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в части обеспечения устойчивого роста реальных доходов и снижения в два раза уровня бедности населения.

В ходе работы над программой в регионе проведен комплексный анализ источников доходов и структуры населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума.

В рамках программы планируется реализовать мероприятия по направлениям - повышение доходов населения за счет роста оплаты труда работников Иркутской области, содействие занятости, как один из механизмов получения постоянного дохода, а также обеспечение адресной социальной помощи для граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума. Кроме того, минтруд региона предлагает включить в механизм обеспечение жителей необходимыми уровнями профессионального образования для получения дохода за счет трудовой и предпринимательской деятельности и услуг здравоохранения профилактического направления, поддержки малого и среднего предпринимательства, индивидуальной предпринимательской инициативы.

Министр подчеркнула, что реализация программы создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие рост реальных доходов населения и снижение доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в Иркутской области и при стабильном экономическом росте региона.

- Мы ожидаем, что реальные располагаемые доходы населения Иркутской области в течении периода реализации программы будут иметь положительное значение. Кроме того, доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в Иркутской области к концу периода снизится в два раза и составит 9,2% от общей численности населения региона. Таким образом, достижение поставленных целей окажет положительный эффект на уровень жизни населения Приангарья в целом, что является приоритетной задачей для Правительства области и одним из главных критериев эффективности социально-экономического развития региона, - отметила Наталья Воронцова.

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