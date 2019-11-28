В Красноярском крае пьяные подростки насмерть забили мужчину

Двое подростков задержаны в Норильске по подозрению в жестоком убийстве, сообщает СК по Красноярскому краю.

По информации следствия, ЧП произошло 25 ноября. Согласно предварительной версии, двое пьяных молодых людей проникли в квартиру к 41-летнему мужчине. В ходе общения между ними и хозяином жилья возникла ссора. После чего подростки начали избивать хозяина. При этом использовали находившиеся в помещении предметы мебели. От полученных повреждений пострадавший умер на месте происшествия.

- По подозрению в совершении данного преступления задержаны 15-ти и 16-летний подростки, которые под тяжестью предъявленных улик дали признательные показания, - указывается в сообщении СК по региону.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ - "Убийство".