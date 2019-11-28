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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Откачали по схеме

Колония заключила липовые госконтракты на утилизацию отходов
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 269(8027)
Начальник лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) N 16 в поселке Абагур Лесной под Новокузнецком подозревается в присвоении и растрате казенных денег в особо крупном размере.
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Следствие полагает, что ЛИУ перечислило подрядным организациям по фиктивным госконтрактам на откачку жидких бытовых отходов около 4,5 миллиона бюджетных рублей. Деньги учреждению, где отсутствует централизованная система канализации, выделяли с января 2017-го по март 2019 года по подложным актам и счетам-фактурам, содержащим недостоверные сведения. На самом деле никто никаких отходов не откачивал, хотя контракты с двумя ООО обязывали делать это ежедневно. Казенные деньги, по одной из версий следствия, предприниматели и руководство колонии делили между собой. О схеме стало известно сотрудникам областного УФСБ, которые и передали материалы в следственные органы.

- В офисах подрядных организаций, помещении исправительного учреждения и квартире 45-летнего начальника колонии проведены обыски, в ходе которых изъяты компьютеры и документация. Проводятся судебные экспертизы,- сообщила официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева.

Эксперты исследуют и обнаруженную в кабинете начальника ЛИУ-16 коллекцию оружия (предположительно - сувенирного). Ее хозяин помещен под стражу на два месяца, хотя защита настаивала на домашнем аресте. А на днях предъявили обвинение и 50-летнему заместителю директора одной из коммерческих фирм Новокузнецка, он также арестован.

Между тем жители Абагура Лесного уже давно жаловались на колонию, где отбывают наказание заключенные, больные туберкулезом. Мутные ручьи, вытекающие из-под забора ЛИУ, на их глазах вливались в речку Кондому, впадающую в Томь. Однако контролирующие органы нынешней весной нарушений санитарного законодательства не обнаружили, сославшись на те самые фиктивные фактуры и госконтракты.

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Примечательно, что подобная схема откачки денег из бюджета используется в системе исполнения наказаний Кузбасса не впервые. В 2015 году был вынесен приговор бывшему руководителю ЛИУ N 42 для осужденных наркозависимых в Ленинске-Кузнецком. Вместе с сообщниками он увел из казны больше девяти миллионов рублей, выделявшихся на оплату сбора и утилизации жидких отходов. Десять процентов от суммы госконтракта, выполнявшегося лишь на бумаге (отходы если и утилизировали, то перед проверками - для видимости), причитались фирмам-подрядчикам. А остальные деньги, которые обналичивали через подставных лиц, получал начальник колонии и его заместитель по тылу. Так продолжалось больше года - с марта 2011-го по июль 2012-го, пока о схеме не узнали сотрудники УФСБ и службы собственной безопасности регионального ГУФСИН.

За мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, экс-руководителей ЛИУ N 42 и предпринимателей приговорили к условным срокам заключения и штрафам.

Между тем

1 140 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок выявила за девять месяцев 2019 года кузбасская прокуратура. Среди обнаруженных нарушений - несоблюдение сроков исполнения обязательств, несвоевременная оплата услуг подрядчиков, а также "дробление" контрактов для ухода от конкурсных процедур и конкурентного отбора поставщиков. Так, в Юрге управление ЖКХ почти одновременно заключило два муниципальных контракта с одним и тем же поставщиком на ремонт водопроводных колодцев, расположенных на одной улице.

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