В Кемеровской области завершился первый этап комплексной экологической оценки реки Ускат.

Работа проводилась в рамках проекта "Цифровой Обь-Иртышский бассейн", цель которого - создание системы управления крупнейшим в России речным бассейном. Цифровизация позволит выявить критические факторы техногенной нагрузки, воздействующие на качество речной воды, а также определить пути решения проблем, связанных с накопленным экологическим ущербом и обмелением рек.

Пилотной площадкой для научных исследований был выбран один из притоков главной кузбасской реки Томи - Ускат. Эта река длиной более сорока километров протекает по Прокопьевскому району, где из-за обилия крупных угледобывающих предприятий самая напряженная в регионе водохозяйственная обстановка. Плюс огромное техногенное влияние промышленных городов - Новокузнецка, Прокопьевска и Киселевска.

Ученые обследовали Ускат от истока до устья. Была установлена цифровая метеостанция, проведены гидрологические, геоботанические и микробиологические исследования, в которых участвовали научные сотрудники Кузбасского ботанического сада, Института водных и экологических проблем СО РАН, Томского политехнического университета, а также немецкие специалисты, проявляющие большой интерес к проекту. В Кемеровском филиале Института вычислительных технологий СО РАН провели обработку космических снимков всей территории бассейна реки Ускат, выявили потенциальные источники загрязнения воды и определили зоны атмосферных выбросов.

По веществам, которые содержатся в воде, можно судить о комплексном состоянии окружающей среды в речном бассейне.

Cпециалисты также проводили разработку новых систем так называемых "умных" датчиков. В частности, на реке прошли испытания цифровых датчиков атмосферных взвесей, способных работать даже в сорокаградусный мороз.

Сейчас собранную информацию обрабатывают в лаборатории. Исследования на Ускате продолжатся весной следующего года.

Ученые надеются, что цифровой контроль поможет выявлять недобросовестных водопользователей, сбрасывающих в водоемы загрязняющие вещества. "Умные" датчики смогут их распознать, а контролирующие органы - предъявить штрафные санкции. Состояние речных экосистем должно улучшиться, снизится заболеваемость населения, в реках появится больше ценных пород рыб и других полезных биоресурсов.

Кстати

Специалисты обещают, что благодаря проекту возможность наблюдать за состоянием речных экосистем в режиме онлайн получат не только экологи, но и все желающие интернет-пользователи. Для этого разработают специальное приложение, которое можно будет установить на смартфон.