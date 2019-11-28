В Новосибирске на месте мини-барахолок появятся "умные" остановки

К молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года в Новосибирске планируют установить около 200 "умных" остановочных павильонов, оформленных в едином стиле. Предполагается, что они появятся на шести "гостевых маршрутах", то есть в основном на центральных улицах города. Некоторые предприниматели, занимающиеся малоформатной торговлей (МФТ), опасаются, что реконструкция остановок нанесет ущерб их бизнесу.

- Сейчас в городе восемь "умных" остановок. Мы переходим к их массовому внедрению. В планах - конкурс на заключение договора концессии. Его условия сейчас прорабатываются, и речь идет уже о сотнях остановочных павильонов. Мы приступаем к следующему этапу - вырабатываем стандарты, которые должны учитываться при создании других "умных" комплексов. Важен их внешний вид, доступность, четкое обозначение названия, - сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На этой неделе на муниципальном портале начался онлайн-опрос горожан об "умных" остановках. Большинство респондентов оценивает их состояние как "очень плохое". Свыше восьмидесяти процентов опрошенных новосибирцев полагают, что остановочные павильоны должны быть отапливаемыми, более семидесяти процентов заинтересованы в наличии информационных таб-ло, чистоте и освещении, пятьдесят процентов высказались за тревожные кнопки. Как оказалось, наличие бесплатного интернета и зарядки для гаджетов новосибирцам не так уж важно. При этом около семидесяти процентов опрошенных не имеют ничего против расположенных на остановках торговых объектов.

Как поясняет муниципальный портал, в проект "Умные остановки" (или "Интеллектуальный дорожный сервис") мэрия закладывает следующие понятия: "Это хорошо продуманная система организации мест ожидания общественного транспорта. Современные остановки обеспечивают комфорт и безопасность за счет "умного" информационного блока, видеонаблюдения и освещения. Они также улучшат внешний вид города к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году".

За счет частных инвестиций предполагается организовать около 250 таких остановок, примерно на половине из них, как обещают разработчики проекта, будут теплые, защищенные от непогоды помещения. Несомненных преимуществ у "умных" остановок предостаточно. Это информационные табло, голосовые подсказки, во сколько подойдет нужный транспорт, бесплатный Wi-Fi, возможность подзарядить телефон или нажать кнопку вызова экстренных служб. На электронном табло также можно будет прочитать информацию о достопримечательностях города, что особенно полезно для гостей Новосибирска. Кроме того, остановки оборудуют системой информирования людей с ограниченными возможностями здоровья.

В минувший понедельник на одной из них начал работу первый онлайн-сурдопереводчик. До конца года появится десять таких остановочных пунктов. В будущем будет предусмотрена видеосвязь с операторами службы спасения - пока тревожная кнопка работает в звуковом режиме.

Между тем заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства - начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин убежден, что Новосибирску необходимо было такое значимое событие как чемпионат мира, чтобы раз и навсегда покончить с разношерстными по формату, виду и размеру остановками.

- Мы должны разобраться с тем, что происходит на улицах города, убрать мини-барахолки и организовать полноценные остановочные пункты. А там, где это допустимо действующими правилами, разместить торговые объекты - удобные и красивые, - заявил Виталий Витухин на организованном в новосибирском "Экспоцентре" круглом столе. - К нам поступают запросы от предпринимателей, которые просят разрешить им трансформировать свой бизнес под "умную" остановку.

По нормам, которые разрабатывают в мэрии, лишь 25 процентов городских остановок могут включать торговые объекты или пункты общественного питания. Сейчас формируется первый пул, в который войдут 159 из более чем 1 300 остановок. Все они расположены на шести "гостевых маршрутах" в разных районах города, которые проходят через места массового пребывания людей, скверы, парки, вокзалы, связывают основные улицы и автотрассы, а также въезды и выезды из Новосибирска. То есть на них сосредоточен основной трафик, а значит, и покупательский спрос.

По мнению представителя Новосибирского отделения Ассоциации малоформатной торговли России Константина Ковезы, такой подход городских властей приведет к тому, что свыше шестисот торговых объектов будут закрыто, а 2 500 человек останутся без работы.

- "Умная" остановка прежде всего должна быть удобной. И это под силу сделать предпринимателям, - отметил он. - Уже поступают многочисленные сигналы от субъектов малого и среднего бизнеса. Есть опасения, что разрабатываемый в мэрии проект реконструкции остановочных комплексов и привлечение концессионера приведут к тому, что рынок будет монополизирован, а добросовестные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на остановках, не смогут участвовать в проекте.

Ассоциация МФТ предлагает работающим сейчас на остановках "малышам" предоставить приоритетное право участия в проекте, то есть без торгов. Также необходимо разработать нормативную базу для возможности увеличения земельных участков под размещение торговых объектов. Как пояснила исполнительный директор Новосибирского областного отделения общественного объединения "Опора России", вице-президент Ассоциации МФТ России Наталия Кошелева, обычная остановка занимает порядка двенадцати квадратных метров, а под "умную" нужно порядка двадцати.

- Если сейчас предприниматель в добровольном порядке решит оборудовать "умную" остановку, то он окажется нарушителем закона в связи с тем, что самовольно занял больший участок земли. В таком случае муниципалитет в одностороннем порядке расторгнет с ним договор аренды, - уточнила Наталия Кошелева.

Представитель департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Инга Швец обратила внимание на то, что большое количество торговых объектов на остановках расположено в полосе отвода автомобильных дорог, что мешает обеспечению безопасности движения. Чтобы привести ситуацию в соответствие новым требованиям, необходимо переоформление права аренды муниципальных земельных участков.

Ассоциация МФТ предлагает на период разработки нормативно-правовых актов с 1 декабря 2019-го по июль 2020 года установить переходное положение, по которому будут работать предприниматели на "гостевых маршрутах". А до 31 декабря 2020 года дать возможность

добросовестным субъектам МСП, ведущим малоформатную торговлю на остановках, подать заявку на реконструкцию остановочных платформ.

- Пока обращений по поводу ведения бизнеса на остановках к нам не поступало. Договоры, заключенные между муниципалитетом и субъектами МСП, действуют до 2020-2021 годов. До этого времени никто не будет трогать предпринимателей, и, надеюсь, появятся решения, которые устроят обе стороны, - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат. .

Компетентно

Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ:

- Так сложилось, что торговля тяготеет к улицам, по которым проходит наибольший трафик. Следуя этой логике, на "гостевых маршрутах" и должно быть наибольшее число торговых объектов. Чемпионаты, фестивали и тому подобные мероприятия проводятся в том числе для того, чтобы можно было на них заработать. Надо не бороться с торговлей, а сделать так, чтобы всем было удобно.