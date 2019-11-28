Новости

В карельском парке Рускеала появились "ледяные блинчики" 09:49
В Приморье дети из школы, где разлилась ртуть, пошли на занятия 09:47
Индия заплатит России 1,2 миллиарда долларов за танковые технологии 09:38
Сергей Харитонов отказался от операции на порванной связке 09:29
Украинские энергетики отказались работать из-за импорта электричества из России 09:21
На Ставрополье при тушении пожара в пивоварне найден второй погибший 09:18
Камчатские медики скрыли доход в сотни тысяч рублей 09:11
В Lifan рассказали, кто и как спасет компанию от исчезновения 09:00
Белорусская школьница выиграла в российском конкурсе "Я берегу энергию" 09:00
Кучеров набрал три очка перед встречей с Овечкиным 08:45
Украинский МИД прокомментировал решение Apple "признать" Крым российским 08:45
BMW "подколола" Илона Маска 08:33
На Ставрополье при взрыве в пивоварне погиб человек 08:27
Врачи рассказали, как не допустить роста жира на животе в 40 лет 08:25
Украинские эксперты рассорились в эфире из-за российского газа 08:23
Уволенный министр ВМФ США обрушился с критикой на Трампа 08:17
Массачусетс первым из американских штатов запретил ментоловые сигареты 08:17
В Хабаровске на полицейских завели дело за избиение водителя 08:10
Пять очков Малкина помогли "Питтсбургу" выиграть безнадежный матч 08:06
Число пострадавших в столкновениях в Кашмире достигло 197 07:55
Овечкин прервал голевую засуху, забив гол-красавец Бобровскому 07:33
Украина огласила ущерб переданным Россией кораблям 07:31
Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем 07:07
Житель Кипра прострелил ногу немецкому туристу 07:06
В колонии Приморья нашли спонсора террористов 07:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
28.11.2019 08:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье при взрыве в пивоварне погиб человек

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В частной пивоварне в городе Пятигорске Ставропольского края утром 28 ноября произошел взрыв, в результате ЧП погиб человек.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
Под Ростовом вспыхнул пожар на рынке "Атлант"

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса.

- В результате взрыва частично разрушена хозяйственная постройка. В 7:10 для уточнения обстановки на место происшествия выдвинулась оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. В результате происшествия один человек погиб, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожар был оперативно потушен прибывшими на место пожарными. Какие именно нарушения были сделаны во время работы пивоварни, выяснят следователи.

В ликвидации пожара участвовали 30 человек и десять единиц техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем
СМИ: Макрон рассмотрит призыв Путина о моратории на размещение ракет
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа