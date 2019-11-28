На Ставрополье при взрыве в пивоварне погиб человек

В частной пивоварне в городе Пятигорске Ставропольского края утром 28 ноября произошел взрыв, в результате ЧП погиб человек.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса.

- В результате взрыва частично разрушена хозяйственная постройка. В 7:10 для уточнения обстановки на место происшествия выдвинулась оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. В результате происшествия один человек погиб, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожар был оперативно потушен прибывшими на место пожарными. Какие именно нарушения были сделаны во время работы пивоварни, выяснят следователи.

В ликвидации пожара участвовали 30 человек и десять единиц техники.