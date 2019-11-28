В Черкесске произошло массовое отравление кондитеров

Десять сотрудников кондитерского цеха в Черкесске пострадали от отравления угарным газом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии Казима Байбанова.

Причиной могла стать неисправность системы вентиляции. Часть пострадавших отправили в городскую больницу, остальных госпитализировали в республиканскую клиническую больницу.

Несколько человек отпустили домой сразу после обследования. Состояние здоровья кондитеров опасений у медиков не вызывает.

Хотя четыре человека находятся в реанимации, это сделано, в основном, для наблюдения за их состоянием. После получения кислорода их самочувствие улучшилось.