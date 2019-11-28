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28.11.2019 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ "Шараповские"

Текст: Роман Мерзляков

Сотрудники ФСБ, СК и МВД пресекли на территории Дагестана и Москвы деятельность одной из самых жестоких преступных групп "Шараповские". Четыре человека арестованы, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

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Участники банды причастны к совершению в 2007-2015 годах серии убийств в северо-кавказской республике, а также в столице. Жертвами становились бизнесмены и сотрудники правоохранительных органов. Также членам группировки инкриминируют похищения людей, вымогательства, грабеж и разбой.

В ОПГ входило более 250 человек, в том числе полицейские, дагестанские адвокаты и члены террористического подполья.

В ходе следствия раскрыты обстоятельства подготовки и осуществления в 1998 году теракта в Махачкале, в результате которого погибли несколько десятков человек, более сотни получили тяжелые ранения. Основные организаторы и исполнители преступлений задержаны.

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