Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ "Шараповские"

Сотрудники ФСБ, СК и МВД пресекли на территории Дагестана и Москвы деятельность одной из самых жестоких преступных групп "Шараповские". Четыре человека арестованы, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Участники банды причастны к совершению в 2007-2015 годах серии убийств в северо-кавказской республике, а также в столице. Жертвами становились бизнесмены и сотрудники правоохранительных органов. Также членам группировки инкриминируют похищения людей, вымогательства, грабеж и разбой.

В ОПГ входило более 250 человек, в том числе полицейские, дагестанские адвокаты и члены террористического подполья.

В ходе следствия раскрыты обстоятельства подготовки и осуществления в 1998 году теракта в Махачкале, в результате которого погибли несколько десятков человек, более сотни получили тяжелые ранения. Основные организаторы и исполнители преступлений задержаны.