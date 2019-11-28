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28.11.2019 14:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Академия Вагановой представит "Щелкунчика" в уникальных декорациях

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
В Санкт-Петербурге наступает время "Щелкунчиков". Одним из самых интересных событий новогоднего сезона в Северной столице станет самая полная классическая версия балета Петра Ильича Чайковского, с которой Академия русского балета имени Вагановой впервые выходит на большую сцену БКЗ "Октябрьский".
Преес-служба АРБ им. Вагановой, Михаил Логвинов Преес-служба АРБ им. Вагановой, Михаил Логвинов
Преес-служба АРБ им. Вагановой, Михаил Логвинов

7 и 8 декабря петербуржцы смогут увидеть "Щелкунчика" в хореографии Василия Вайнонена. Ректор Академии Николай Цискаридзе и режиссер Антон Алексеев представят балет в максимально приближенном к первоисточнику варианте, без сценических купюр. Классическую хореографию решено преподнести в обрамлении новых мультимедийных декораций, выполненных в стилистике немецкого романтизма - Николай Цискаридзе лично утверждал их концепцию.

В филармонии Петербурга покажут "Щелкунчика" с песочной анимацией

Интересная особенность: декорации включают в себя видеофрагменты, снятые в стенах Академии, воспитанники которой сыграли оживших кукол, облаченных в фантазийные костюмы. В главных партиях предстанут лучшие вагановцы, которые в будущем театральном сезоне войдут в состав самых именитых российских балетных трупп.

Важно и то, что этот балетный проект Фонда поддержки русского искусства и православной культуры "Общество возрождения художественной Руси 1915", адресован не только ценителям высокого искусства: значительная часть билетов будет безвозмездно предоставлена подопечным одного из крупнейших российских благотворительных фондов, оказывающих помощь детям с ограниченными возможностями.

Культура Театр Танец Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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