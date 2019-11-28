Новости

Число "заминированных" судов в Петербурге возросло до девяти 15:58
Свердловчанка отсудила 500 тыс за лечение несуществующего туберкулеза 15:56
Индонезия передаст функции чиновников искусственному интеллекту 15:54
Макрон: Франция не приняла, но готова обсуждать предложение РФ по РСМД 15:54
Путин поблагодарил Жээнбекова за поддержку российских инициатив в ООН 15:46
В Крыму назвали санкции Украины частью информационной войны 15:45
Житель Костромы получил тюремный срок за нападение на врача 15:45
В Ленобласти агрессивный родитель избил сотрудницу полиции 15:44
В Башкирии грузовик столкнулся с локомотивом 15:40
Volkswagen инвестирует в Китай очень много денег 15:40
Мадонна отменила концерты по состоянию здоровья 15:35
В Геленджике прооперировали народного артиста РФ Георгия Штиля 15:32
В Назрани задержали заместителя мэра 15:30
Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике 15:27
Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг идиоткой 15:25
В Черкесске произошло массовое отравление кондитеров 15:24
Оренбургское УФАС признало рекламу аккумуляторов непристойной 15:21
В Удмуртии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним 15:16
Малайзия: Боевики ДАИШ ищут новую базу 15:15
СМИ: Венгрия отказалась участвовать в "Евровидении" из-за гей-пропаганды 15:14
МИД России назвал недопустимыми попытки политизировать спорт 15:12
В Перми оправдали охранницу школы, где произошло нападение на детей 15:08
Как не убить в мороз турбированный мотор 15:03
В Петербурге сына крупного отельера задержали за убийство отца 15:01
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 15:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти агрессивный родитель избил сотрудницу полиции

Текст: Евгений Малышев (Ленинградская область)

В Пикалеве задержан местный житель, избивший пришедшую с проверкой сотрудницу полиции. Причиной агрессии стало обвинение в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадавшей оказалась 43-летняя инспектор отдела по делам несовершеннолетних, которая по сигналу, поступившему из одной из городских школ, посетила вместе с учителем и ученицей второго класса ее место жительства. Причиной визита стал факт опоздания девочки, непривычно замкнутое поведение и объяснение, что отец не отпускал ее на занятия.

Фото: Виталий Залесский/РИА Новости
В России предложили увеличить штрафы за хулиганство

В доме на Школьной улице посетителей встретил 39-летний местный житель, работающий начальником участка в одной из городских организаций. Сотрудница полиции по внешнему виду определила, что отец девочки находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и не может исполнять свои родительские обязанности. Когда правоохранитель стала выяснять, кто из родственников может временно позаботиться о ребенке, хозяин жилища впал в буйство и вытолкнул сотрудницу полиции и учителя на лестничную площадку. Инспектор отдела ПДН вызвала наряд полиции и стала ожидать помощи на улице.

В это время мужчина вместе с ребенком вышел к ней и стал оскорблять женщину с употреблением нецензурных выражений, его поведение становилось опасным для девочки. При попытке отвести ее в сторону от агрессора, тот нанес несколько ударов по голове и телу женщины-полицейского. Прибывший наряд задержал нападавшего, а девочка была отправлена в медицинское учреждение. Она была признана находящейся в социально опасном положении, хотя ранее эта семья не состояла на учете в полиции.

После оказания помощи инспектор отдела ПДН продолжила исполнение служебных обязанностей, а в отношении агрессивного отца был составлен протокол о мелком хулиганстве. Также впереди принятие процессуального решения по фату причинения сотруднице полиции телесных повреждений.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Опрос: Рейтинг Владимира Зеленского обвалился за осень на 20 процентов
В Южной Корее подтвердили данные о двух ракетных запусках КНДР
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге