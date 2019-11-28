В Ленобласти агрессивный родитель избил сотрудницу полиции

В Пикалеве задержан местный житель, избивший пришедшую с проверкой сотрудницу полиции. Причиной агрессии стало обвинение в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадавшей оказалась 43-летняя инспектор отдела по делам несовершеннолетних, которая по сигналу, поступившему из одной из городских школ, посетила вместе с учителем и ученицей второго класса ее место жительства. Причиной визита стал факт опоздания девочки, непривычно замкнутое поведение и объяснение, что отец не отпускал ее на занятия.

В доме на Школьной улице посетителей встретил 39-летний местный житель, работающий начальником участка в одной из городских организаций. Сотрудница полиции по внешнему виду определила, что отец девочки находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и не может исполнять свои родительские обязанности. Когда правоохранитель стала выяснять, кто из родственников может временно позаботиться о ребенке, хозяин жилища впал в буйство и вытолкнул сотрудницу полиции и учителя на лестничную площадку. Инспектор отдела ПДН вызвала наряд полиции и стала ожидать помощи на улице.

В это время мужчина вместе с ребенком вышел к ней и стал оскорблять женщину с употреблением нецензурных выражений, его поведение становилось опасным для девочки. При попытке отвести ее в сторону от агрессора, тот нанес несколько ударов по голове и телу женщины-полицейского. Прибывший наряд задержал нападавшего, а девочка была отправлена в медицинское учреждение. Она была признана находящейся в социально опасном положении, хотя ранее эта семья не состояла на учете в полиции.

После оказания помощи инспектор отдела ПДН продолжила исполнение служебных обязанностей, а в отношении агрессивного отца был составлен протокол о мелком хулиганстве. Также впереди принятие процессуального решения по фату причинения сотруднице полиции телесных повреждений.