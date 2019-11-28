В Ленобласти арестовали монастырского вора, укравшего пожертвования на 3 млн

Правоохранители Ленинградской области задержали 28-летнего безработного, которого подозревают в краже драгоценностей из Константино-Еленинского монастыря, расположенного в поселке Ленинское Выборгского района. Для поиска злоумышленника понадобился месяц.

Как сообщает со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ агентство "Интерфакс", задержанный является жителем Выборгского района. У него изъята часть похищенного. Исходя из установленных фактов было возбуждено уголовное дело о краже, но мужчине придется ответить еще за один эпизод своей преступной деятельности. Житель Ленобласти находится в федеральном розыске, ранее скрывшись от суда: в Ярославской области его обвинили в хранении наркотиков.

А кража из монастыря произошла в конце октября. Представители монастыря обратились в полицию с заявлением о краже ценностей из ящика с пожертвованиями, установленного в монастырском храме Похвалы Пресвятой Богородицы. Выяснилось, что пропали золотые и серебряные изделия общей стоимостью в три миллиона рублей. В настоящее время полиция проверяет задержанного на предмет причастности к другим аналогичным преступлениям.