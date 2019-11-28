В Ленобласти завели дело о гибели школьника после укола

В городе Приозерск Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства смерти 14-летнего подростка. Незадолго до гибели школьнику вызывали скорую помощь, врач сделал ему укол, начал реанимировать ребенка, но ребенок скончался.

Как сообщил "РГ" информированный источник в следственных органах, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Известно, что ранее мальчик проходил лечение в местной больнице. И его выписали домой.

Сейчас выясняется причина смерти ребенка. Данные, полученные судмедэкспертами, позволят хотя бы приблизительно установить, в каком состоянии школьник был выписан из больницы и были ли шансы у бригады "скорой" спасти подростка.