В Петербурге три райсуда эвакуировали после угроз о минировании

По Петербургу прокатилась волна эвакуаций судов. Письма с угрозами о минировании получили Санкт-Петербургский городской суд, а также Фрунзенский, Московский и Красногвардейский районные суды, сообщает объединенная пресс-служа судов Северной столицы.

Сейчас люди выводятся из зданий, все заседания прерваны.

Первое письмо с угрозой было получено сотрудниками Санкт-Петербургского городского суда. Неизвестные потребовали 120 миллионов рублей и заявили, что за зданием на улице Бассейной ведется видеонаблюдение. А в случае, если на место приедут взрывотехники, заложенные бомбы будут приведены в действие.

Тем не менее, сотрудники экстренных служб прибыли к зданию и сейчас проводят его проверку. Сотрудники судов и участники заседаний ждут результатов проверки за забором.