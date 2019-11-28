В СПбГАСУ прошла конференция по безопасности в строительстве

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете открылась IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Безопасность в строительстве".

Актуальность проблем, которые стоят в центре внимания участников этого форума, трудно переоценить: к сожалению, строительная отрасль в России по-прежнему остается одной из самых травмоопасных. Только в Санкт-Петербурге за минувший год на строительных площадках произошло 180 случаев травмирования людей с тяжелыми последствиями, часть этих случаев привела к гибели работников. Для сравнения: во всей Финляндии за тот же период таких случаев было только два.

Вот почему рассмотрение административных, технических, образовательных и юридических проблем в обеспечении безопасности в строительстве, охраны труда и здоровья строителей - в центре внимания научной общественности, практиков-строителей, представителей бизнеса и власти.

Одним из центральных докладов конференции стало выступление заведующего кафедрой техносферной безопасности СПбГАСУ, доцента, кандидата военных наук Виталия Цаплина. Он, в частности, рассказал, что в настоящее время в университете создается "Парк безопасности". Полигон "Умный труд", который в самое ближайшее время откроется на учебной базе вуза "Красное село", будет представлять из себя два учебных блока. Один - это интерактивный класс, оборудованный тренажерами и компьютерами, где студенты и специалисты, прибывшие на повышение квалификации, будут заниматься теорией, а другой - специализированный ангар с несколькими модулями, наглядно представляющими рабочие места отделочников, сварщиков, бетонщиков, каменщиков, высотников и все другие виды строительных работ. Эти модули покажут правильно и неправильно организованное рабочее место у специалистов разных строительных направлений, а также наглядно продемонстрируют те ошибки в организации рабочих мест, которые приводят к несчастным случаям.

- Среда воспитывает, - говорит Виталй Цаплин. - Студенты с юного возраста должны видеть и понимать, что значит правильное поведение на стройплощадке. Надеемся, что полигон "Умный труд" поможет им в формировании и доведении до автоматизма навыков безопасного труда.

Создание такого полигона стало возможно благодаря проекту международного сотрудничества Safekon ("Безопасность, высокий профессионализм и эффективность на строительных площадках"), который реализуется между Евросоюзом и Россией по Программе приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия 2014-2020" и финансируется из бюджета Евросоюза.

Участники конференции проанализировали современное состояние безопасности в строительной отрасли, рассмотрели вопросы повышения уровня безопасности на объектах строительства, оценили перспективы улучшения развития системы охраны труда и обеспечения безопасности в сфере строительства.

Особое внимание было уделено путям совершенствования законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о градостроительной деятельности.

- Надо сказать, что сейчас вопросам, связанным с созданием системы управления охраны труда, в которой задействованы все государственные органы и органы управления компаниями, уделяется большое внимание, - подчеркивает Виталий Цаплин. - Внесены изменения в Кодекс административных правонарушений, в Уголовный кодекс, выпущены новые государственные профессиональные стандарты и нормативные документы, готовится новый Трудовой кодекс, где теме безопасности труда отведена отдельная глава - словом, создана четко работающая пирамида управления охраной труда. Таким образом, специалист по охране труда становится ключевой фигурой на производстве, представителем топ-менеджмента и важнейшим его звеном.

Отдельный разговор был посвящен созданию системы мониторинга за соблюдением норма и правил безопасности труда. Ведь мало разработать нормативные документы - надо, чтобы они работали, чтобы осуществлялся постоянный контроль за их соблюдением.

Не так давно между СПбГАСУ и Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) был подписан договор о сотрудничестве. Конференция стала еще одним шагом в укреплении этих деловых связей. Ведь здесь, помимо представления новых технологий, устанавливаются и новые контакты, находятся новые партнеры, а главное - вырабатываются новые решения старых проблем.