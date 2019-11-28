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28.11.2019,  
11:17
Текст:  Антон Валагин

Заложен первый серийный ледокол для ВМФ России

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закладки первого серийного патрульного ледокола проекта 23550 "Арктика". Корабль с заводским номером 02461 получил имя "Николай Зубов", передача его ВМФ России намечена на 2024 год.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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"Николай Зубов" - второй ледокол проекта. Головной корабль "Иван Папанин" спущен на воду в октябре. Суда типа "Арктика" совмещают возможности ледокола, патрульного корабля, морского буксира и научно-исслдовательского судна, пишет bmpd. Они предназначены для охраны и мониторинга водных районов в Арктике, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения судов обеспечения ВМФ России, участия в спасательных операциях, доставки специальных грузов. Конструкция позволяет кораблям проекта 23550 плавать во льдах толщиной до 1,8 метра.

Длина ледокола 114 метров, водоизмещение около 9000 тонн, полная скорость 18 узлов. Экипаж 60 человек плюс 50 пассажиров/десантников. "Арктика" вооружена 76-миллиметровой артустановкой, переносными зенитными комплексами, вертолетом семейства Ка-27 в ангаре, беспилотниками. Предусмотрено размещение на борту двух скоростных десантно-штурмовых катеров "Раптор" и одного катера на воздушной подушке типа "Манул". Также возможно размещение крылатых ракет "Калибр" в пусковых контейнерах.

Два ледокола типа "Арктика" в ином оснащении будут построены для пограничной службы ФСБ России.

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