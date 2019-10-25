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25.10.2019,  
15:00
Текст:  Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге спустили на воду корабль ледового класса "Иван Папанин"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" спустили на воду на "Адмиралтейских верфях", где его строят для Военно-морского флота России. На спуске корабля на воду присутствовала племянница Ивана Папанина, чье имя носит корабль. Она - "крестная мать" нового корабля.

Фото: Пресс-служба ОАО "Адмиралтейские верфи"
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Как отметил на торжественном мероприятии начальник технического управления ВМФ контр-адмирал РФ Игорь Зварич, патрульный корабль предназначен для работы в суровых условиях Арктики. У него сверхпрочный корпус и энергетическая установка. А еще он будет вооружен современным оружием, пишет ТАСС.

Представители предприятия добавили, что "Иван Папанин" - это уникальный корабль, который одновременно и буксир, и патрульный корабль, и ледокол. Он способен решать самые сложные задачи.

Корабли проекта 23550 предназначены для Арктики. Они могут преодолевать лед толщиной до полутора метров. Водоизмещение "Ивана Папанина" - около 8,5 тысячи тонн, длина - 114 метров, ширина - 20. Автономность плавания - 60 суток. Вооружен тактическим ударным вооружением, артиллерией. На борту несет вертолет Ка-27.

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