В Петербурге спустили на воду корабль ледового класса "Иван Папанин"

Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" спустили на воду на "Адмиралтейских верфях", где его строят для Военно-морского флота России. На спуске корабля на воду присутствовала племянница Ивана Папанина, чье имя носит корабль. Она - "крестная мать" нового корабля.

Как отметил на торжественном мероприятии начальник технического управления ВМФ контр-адмирал РФ Игорь Зварич, патрульный корабль предназначен для работы в суровых условиях Арктики. У него сверхпрочный корпус и энергетическая установка. А еще он будет вооружен современным оружием, пишет ТАСС.

Представители предприятия добавили, что "Иван Папанин" - это уникальный корабль, который одновременно и буксир, и патрульный корабль, и ледокол. Он способен решать самые сложные задачи.

Корабли проекта 23550 предназначены для Арктики. Они могут преодолевать лед толщиной до полутора метров. Водоизмещение "Ивана Папанина" - около 8,5 тысячи тонн, длина - 114 метров, ширина - 20. Автономность плавания - 60 суток. Вооружен тактическим ударным вооружением, артиллерией. На борту несет вертолет Ка-27.