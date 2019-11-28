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28.11.2019 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главу ростовского минздрава задержали за превышение полномочий

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Фото: ЦОС ФСБ РФ Фото: ЦОС ФСБ РФ
Фото: ЦОС ФСБ РФ

По подозрению в превышении должностных полномочий задержана министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил источник в силовых структурах региона.

Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
Задержан начальник ГУ ФСИН по Ростовской области

Задержание проводили сотрудники ФСБ. Сейчас в региональном минздраве и по месту жительства чиновницы проходят обыски. Не исключено, что в данном деле будет несколько фигурантов.

Как стало известно, мероприятия проводятся в связи с делом, которое было возбуждено ФАС России в отношении министерства здравоохранения Ростовской области, а также нескольких медицинских учреждений региона.

Антимонопольным органом выявлены признаки антиконкурентного соглашения между министерством здравоохранения, организаторами торгов и хозяйствующим субъектом, запрещенного статьей 16 Закона о защите конкуренции. Нарушения обнаружены при проведении закупочных процедур на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области в 2017-2018 годах.

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