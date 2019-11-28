Главу ростовского минздрава задержали за превышение полномочий

По подозрению в превышении должностных полномочий задержана министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил источник в силовых структурах региона.

Задержание проводили сотрудники ФСБ. Сейчас в региональном минздраве и по месту жительства чиновницы проходят обыски. Не исключено, что в данном деле будет несколько фигурантов.

Как стало известно, мероприятия проводятся в связи с делом, которое было возбуждено ФАС России в отношении министерства здравоохранения Ростовской области, а также нескольких медицинских учреждений региона.

Антимонопольным органом выявлены признаки антиконкурентного соглашения между министерством здравоохранения, организаторами торгов и хозяйствующим субъектом, запрещенного статьей 16 Закона о защите конкуренции. Нарушения обнаружены при проведении закупочных процедур на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области в 2017-2018 годах.