Крым первым в России установил налоговые каникулы для малых отелей

С 1 января 2020 года малые отели и гостевые дома Крыма смогут получить налоговые каникулы. Республика пошла на такой шаг первой среди российских регионов. Об этом сообщает министерство курортов и туризма РК.

Каникулы коснутся вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей - собственников малых отелей и гостевых домов, в том числе, включенным в Реестр министерства курортов и туризма РК. Такая возможность предусмотрена в региональном законе "О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым", принятом парламентом республики.

Налоговые каникулы должны стать первым шагом из множества превентивных мер, направленных на легализацию "серого" сектора гостиничного бизнеса курортных городов и поселков Крыма. В частности, гостиницам у которых не более 15 номеров, а таковые составляют в Крыму абсолютное большинство в теневом секторе, готовится адаптированный для них свод правил пожарной безопасности, а также санитарных правил и норм. Кроме того, вблизи от туристических объектов планируется оборудовать автомобильные стоянки. Отдельные меры будут предусмотрены для собственников катеров и гидроциклов, оказывающих услуги отдыхающим. Все вместе это должно стимулировать малый бизнес в курортной сфере Крыма к выходу из тени.

В этом году Крым снова побил собственный рекорд популярности у туристов. По состоянию на конец октября, республику посетили 6,87 миллиона отдыхающих, что уже превысило показатели 2018 года. По итогам 2019 года турпоток, очевидно превысит 7 миллионов человек. А с началом железнодорожного сообщения с материком рост турпотока, по самым скромным оценкам, возрастет еще на 10 - 15 процентов. В этой ситуации легализация собственных доходов республики от туристического бизнеса становится задачей №1 для региональной власти.