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28.11.2019 12:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крым первым в России установил налоговые каникулы для малых отелей

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

С 1 января 2020 года малые отели и гостевые дома Крыма смогут получить налоговые каникулы. Республика пошла на такой шаг первой среди российских регионов. Об этом сообщает министерство курортов и туризма РК.

Каникулы коснутся вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей - собственников малых отелей и гостевых домов, в том числе, включенным в Реестр министерства курортов и туризма РК. Такая возможность предусмотрена в региональном законе "О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым", принятом парламентом республики.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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Налоговые каникулы должны стать первым шагом из множества превентивных мер, направленных на легализацию "серого" сектора гостиничного бизнеса курортных городов и поселков Крыма. В частности, гостиницам у которых не более 15 номеров, а таковые составляют в Крыму абсолютное большинство в теневом секторе, готовится адаптированный для них свод правил пожарной безопасности, а также санитарных правил и норм. Кроме того, вблизи от туристических объектов планируется оборудовать автомобильные стоянки. Отдельные меры будут предусмотрены для собственников катеров и гидроциклов, оказывающих услуги отдыхающим. Все вместе это должно стимулировать малый бизнес в курортной сфере Крыма к выходу из тени.

В этом году Крым снова побил собственный рекорд популярности у туристов. По состоянию на конец октября, республику посетили 6,87 миллиона отдыхающих, что уже превысило показатели 2018 года. По итогам 2019 года турпоток, очевидно превысит 7 миллионов человек. А с началом железнодорожного сообщения с материком рост турпотока, по самым скромным оценкам, возрастет еще на 10 - 15 процентов. В этой ситуации легализация собственных доходов республики от туристического бизнеса становится задачей №1 для региональной власти.

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